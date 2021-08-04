У экс‑главы EuroBelarus Влада Величко прошел обыск, его отвезли в СК; в постановлении на обыск были указаны 17 статей

У бывшего руководителя EuroBelarus Влада Величко прошел обыск, его отвезли в СК, рассказала его жена Алена Величко «Медиазоне».

Алене Величко не разрешили сфотографировать постановление об обыске. Поэтому она выписала статьи, которые были указаны. По ее словам, он подозреваемый по всем указанным ниже статьям.

Среди них часть 3 статьи 130 (разжигание розни), часть 1 статьи 188 (клевета), часть 1 статьи 189 (оскорбление. Статья исключена из УК), часть 1 и 2 статьи 205 (Кража), часть 4 статьи 209 (Мошенничество), часть 3 статьи 214 (Угон), часть 1 и 3 статьи 218 (умышленное уничтожение чужого имущества), часть 1, 2 и 3 статьи 293 (массовые беспорядки), часть 1 статьи 310 (блокирование транспортных коммуникаций), часть 1 статьи 328 (незаконный оборот наркотиков), часть 1 и 2 статьи 339 (хулиганство), часть и 1 и 2 статьи 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих порядок), часть 1 статьи 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации), часть 1 и 2 статьи 363 (сопротивление милиционеру), часть 1 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности), часть 1 статьи 364 (насилие в отношении милиционера) и часть 1 статьи 368 УК (оскорбление президента).

Во время обыска, который проводили сотрудники КГБ, изъяли технику.

Вечером Величко освободили под подписку о неразглашении, сообщило «Еврорадио».

4 августа обыск прошел и у философа Владимира Мацкевича, который является членом Рады EuroBelarus.

Обновлено в 21:15. Добавлена информация «Еврорадио» об освобождении Величко под подписку о неразглашении.