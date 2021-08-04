«Белта»: Погранкомитет сообщил об обнаружении пятерых раненых иракцев на границе с Литвой

Госпогранкомитет отчитался об обнаружении на линии границы с Литвой пятерых раненых граждан Ирака, «которые были насильно выдворены сопредельной стороной в Беларусь», сообщает госагентство «Белта».

Как пишет агентство, у иностранцев были «внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия», а также «следы укусов служебных собак». Им оказали первую помощь и доставили в медучреждения.

Кроме этого, агентство опубликовало видеозапись, на которой видны пятеро человек, сидящих около дороги в лесополосе. На их телах видны различные ранения. Затем в видео показаны кадры перевязки и оказания медпомощи.