Мать‑одиночку из Ивацевичей приговорили к 2 годам домашней химии за эмодзи с какашкой, адресованное милиционеру

33-летнюю мать-одиночку Ольгу К. из Ивацевичей приговорили к 2 годам домашней химии и штрафу в 2 000 рублей за эмодзи с какашкой, адресованное милиционеру (статья 369 УК), пишет «Першы Рэгіен».

По ходатайству милиционера суд проходил в закрытом режиме.

Информацию про сотрудника ивацевичского РОВД опубликовали «в одном из телеграм-каналов» в ноябре 2020.

«Знакомая морда. Человек — [эмодзи с какашкой]», — написала Ольга в комментарии под этим постом.

16 декабря, говорит Ольга, к ней приехала милиция и забрала ее в РОВД, в это время у нее дома провели обыск. По словам девушки, в РОВД ей дали адвоката, которая «запугивала больше, чем милиционеры».

«Говорит: скажи спасибо, что тебя по БТ не показали. А сейчас еще и ребенка могут забрать», — вспоминает жительница Ивацевичей.