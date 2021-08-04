МВД отчиталось о задержании трех футбольных фанатов, подозреваемых в грубом нарушении порядка

Троих жителей Речицкого района в возрасте от 30 до 31 года задержали по подозрению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) в августе 2020 года, сообщает пресс-служба МВД.

«В августе 2020 года один из них сформировал группу агрессивно настроенных сообщников для участия в массовых беспорядках в Гомеле. Однако по приезду в областной центр гостей задержали правоохранители. Позже в Речице околофутбольное трио заблокировало движение служебного автомобиля, в котором перевозили нарушителей общественного порядка», — пишет ведомство.

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Отдельно МВД добавляет, что «фигуранты являются сторонниками неонацистской идеологии».

«Один из них – лидер и активный участник местной околофутбольной группировки праворадикальной направленности», — пишет пресс-служба.

3 августа МВД отчиталось о задержании пятерых футбольных фанатов из Минска, которые, как утверждается, участвовали 9 августа в протестах.

Ведомство утверждает, что они строили баррикады и забрасывали камнями милиционеров. Все задержанные также проходят подозреваемыми по делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).