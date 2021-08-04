«Белта»: На белорусско‑литовской границе умер молодой человек «неславянской внешности»

На белорусско-литовской границе умер молодой человек «неславянской внешности», пишет «Белта» с ссылкой на Госпогранкомитет.

Мужчина был обнаружен белорусскими пограничниками в тяжелом состоянии. Они пытались оказать первую помощь, но молодой человек скончался на месте.

Позже министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала сообщение о смерти человека на границе с Литвой дезинформацией, пишет Delfi.

«Это мы можем прокомментировать как очевидную дезинформацию. Против Литвы ведется гибридная атака, и распространение данной дезинформации - пример этого», — сказала она.

По словам министра, «это чепуха, сказки братьев Гримм».

Как уточняет Delfi, литовские пограничники утверждают, что не получили информации о происшествии от коллег из Беларуси, и узнали от этом из СМИ. Министр внутренних дел предположила, что таких сообщений может быть больше — она считает, что они нужны, чтобы «компрометировать нас, наших пограничников, компрометировать Литву».

На вопрос, пришлось ли уже пограничникам применить силу, Билотайте добавила, что у нее нет такой информации. По ее словам, пограничники Литвы используют силу против мигрантов только в том случае, если «эту силу необходимо будет использовать».

Обновлено в 15:10. Добавлен комментарий главы МВД Литвы Агне Билотайте