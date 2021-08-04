Министр иностранных дел Литвы рассказал о возможном прекращении экспорта калийных удобрений из Беларуси

Экспорт калийных удобрений из Беларуси через Литву может быть прекращен с расширением санкций, пишет Delfi со ссылкой на слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

По его словам, Литва уже формально предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, которые касаются в том числе и удобрений «Беларуськалия», экспортируемых преимущественно через Клайпеду. На вопрос о том, может ли быть прекращен экспорт, Ландсбергис ответил, что такой вариант возможен.

«Возможно полное прекращение. Я бы сказал, что да, это реально. Реальные переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорить», — рассказал Ландсбергис.

Как отмечает Delfi, Евросоюз ввел санкции на экспорт белорусских удобрений в начале июня, однако реально они охватывают только 20% проходящих через Литву удобрений и распространяются только на договоры, заключенные позже 26 июня.

Как отметил Ландсбергис, вопрос расширения санкций будет обсуждаться не раньше сентября.

«Когда мы это увидим? Не раньше сентября советы снова начинают работу. Нет никакого формата, который сегодня мог бы это осуществить, но формальная просьба уже подана», — рассказал он.