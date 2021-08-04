В Бресте вынесли приговор еще 12 обвиняемым по «хороводному делу»

Суд Московского района Бреста вынес приговоры 12 обвиняемым в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) по «хороводному делу» — им назначили от 2 до 3 лет ограничения либо лишения свободы, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, это уже седьмая группа обвиняемых по делу — при этом из 7 из 12 человек не признали вину целиком. Всего по «хороводному делу» успели вынести приговоры в отношении 67 человек.

К 2 годам домашней химии приговорили Алексея Бирюкова, Татьяну Бирюкову, Сергея Дегтярика, Дарью Демьянко, Андрея Парфеевца и Константина Пятинкина. Еще одной обвиняемой, Юлии Лаптанович, дали 3 года домашней химии.

Химию суд назначил Артему Андросюку (2 года), Андрею Костюку (3 года), Владимиру Макаревичу и Наталье Шило (2,5 года обоим).

«Демонтировали бой асфальтобетона». В Бресте обвиняемых по делу о протестах в августе судят десятками, они должны выплатить 23 тысячи рублей ущерба

К лишению свободы суд приговорил одного обвиняемого — Игоря Лаптановича. Ему предстоит отбывать 2,5 года в колонии.

В воскресенье 13 сентября 2020 года протестующие собрались у памятника 1000-летию Бреста и отправились маршем по центральным улицам города. На проспекте Машерова они вышли на проезжую часть, а на перекрестке с бульваром Космонавтов остановились, скандируя: «Это наша площадь!».

Движение транспорта оказалось заблокировано. Демонстранты начали танцевать и водить хороводы на перекрестке, распевая «Муры» и «Тры чарапахі». Около 17:00 на площади появился водомет. Люди сперва разбежались, но струя воды не достигала толпы протестующих, и позже они вернулись.

Вскоре управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Их обвиняют в организации или участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).