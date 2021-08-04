СК возбудил дело об убийстве иракца, который, по сообщению пограничников, скончался на границе с Литвой

Центральный аппарат Следственного комитета возбудил уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 139 УК) гражданина Ирака, который, как сообщал Госпогранкомитет, скончался на границе с Литвой, пишет «Белта» со ссылкой на СК.

«По данным следствия, вечером 3 августа при проверке информации, поступившей от местных жителей, сотрудники пограничной заставы "Бенякони" на участке поля вблизи белорусско-литовской границы в Вороновском районе обнаружили 39-летнего мужчину в тяжелом состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на оперативно оказанную первую медицинскую помощь, мужчина скончался. В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что погибший был гражданином Ирака», — рассказали в СК.

Как пишет агентство, следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину и допросили свидетелей — сотрудников Госпогранкомитета и местных жителей.

«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации ГКСЭ, факт насильственной смерти нашел свое подтверждение», — добавляет «Белта».

Ранее госагентство «Белта» со ссылкой на Госпогранкомитет писало, что на беларуско-литовской границе умер молодой человек «неславянской внешности», которого в тяжелом состоянии обнаружили беларуские пограничники. Ему, как сообщало агентство, пытались оказать первую помощь, но молодой человек скончался на месте.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала сообщение о смерти человека на границе с Литвой дезинформацией.

«Это мы можем прокомментировать как очевидную дезинформацию. Против Литвы ведется гибридная атака, и распространение данной дезинформации - пример этого», — сказала она.

Исправлено в 20:38: в первоначальной новости «Белта» указывалось, что гражданину Ирака 29 лет, однако позже его возраст в тексте новости изменили на 39 лет.