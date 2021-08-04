Директор гродненского детского хосписа Ольга Величко стала подозреваемой по делу о грубом нарушении порядка

Директора гродненского детского хосписа Ольгу Величко подозревают в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за участие в «Марше единства» в Гродно, сообщает пресс-служба МВД.

«Вместе с другими участниками несанкционированного массового мероприятия женщина выходила на проезжую часть, блокируя движение, а также стояла "в сцепке", оказывая неповиновение законным требованиям милиционеров», — пишет ведомство.

Как утверждает МВД, сейчас Величко «скрывается от следствия за рубежом». Ранее против нее возбудили уголовное дело за хищение в крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями (часть 3 статьи 210).

В сюжете телканала ОНТ сообщалось, что это уголовное дело против Величко связано с двумя эпизодами. В 2017 году хоспис собирал деньги, чтобы купить аппарат ИВЛ для пятилетней Дарьи. По данным Комитета государственного контроля по Гродненской области, в июне 2018 года Величко сняла с этого счета 17 тысяч рублей.

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«В тот же период времени Величко был составлен фиктивный акт приема-передачи денежных средств, в соответствии с которым родителям нуждающегося ребенка якобы были переданы наличные деньги в указанной сумме для самостоятельного приобретения аппарата ИВЛ. На самом деле ни денежных средств, ни аппарата ИВЛ родителям ребенка не передавалось», — говорил в сюжете представитель КГК Александр Петрусенко.

Еще один пример «незаконного использования спонсорской помощи» в сюжете приводила начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Гродненской области Татьяна Слабыш. Она утверждала, что в августе 2020 года хоспис получил спонсорскую помощь на оздоровление детей в лагере «Неман-72», но договоры на оздоровление детей не заключил, «дети в оздоровительный период туда не направлялись».