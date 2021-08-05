Друг главы диаспоры поляков в Молодечно сообщил, что тот не выходит на связь

Глава диаспоры поляков в Молодечно Виктор Баранович днем перестал выходить на связь, сообщил «Медиазоне» его друг.

По словам собеседника «Медиазоны», примерно в 15:37 Баранович отправил сообщение, в котором рассказал, что его вызвали к его городской квартире по месту прописки, поскольку туда прибыл пожарный из инспекции. После этого он не выходил на связь.

В квартире Барановича его друг увидел беспорядок — открыты некоторые ящики на кухне, посудомойка, предметы в комнате расположены хаотично, а на полу разбросаны пакеты и различные вещи. Все это он заметил через стеклянную дверь кухни.

Исправлено в 00:18. Имя собеседника «Медиазоны» убрано из новости по его просьбе.