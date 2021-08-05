Госпогранкомитет отчитался об усилении государственной границы по поручению Лукашенко

Государственный пограничный комитет усиливает охрану государственной границы по поручению Александра Лукашенко, пишет «Белта» со ссылкой на официального представителя ведомства Антона Бычковского.

«В первую очередь осуществлено дополнительное усиление зеленой границы. Увеличено количество нарядов, осуществлен маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые», — рассказал Бычковский.

По его словам, органы пограничной службы также уточнили взаимодействие с подразделениями Министерства обороны и внутренних войск МВД для формирования резервов из подразделений.

Ранее днем Александр Лукашенко потребовал от силовиков усилить охрану на границе. По его словам, с сегодняшнего дня «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна».

Также Госпогранкомитет сообщил, что 4 августа «зафиксировали попытку агрессивного выдворения восьмерых мигрантов литовскими силовиками на территорию Беларуси». Однако, заявляет ведомство, беларуские пограничники не допустили нарушения госграницы. Позже иностранцу, которому стало плохо, оказали медпомощь и доставили в медучреждение.