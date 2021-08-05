«Ни одна нога ступить не должна». Лукашенко потребовал усилить охрану границы

Александр Лукашенко потребовал от силовиков усилить охрану на границе, передает «Белта».

По его словам, с сегодняшнего дня «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна».

Также он добавил: «Не дай бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они — тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают».

Также Госпогранкомитет сообщил, что 4 августа «зафиксировали попытку агрессивного выдворения восьмерых мигрантов литовскими силовиками на территорию Беларуси». Однако, заявляет ведомство, беларуские пограничники не допустили нарушения госграницы. Позже иностранцу, которому стало плохо, оказали медпомощь и доставили в медучреждение.

МВД Литвы: машина, похожая на транспорт беларуских пограничников, сопровождала мигрантов к литовской границе