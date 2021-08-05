Iraqi Airways на неделю отменила полеты в Минск

Иракская авиакомпания Iraqi Airways начиная с 5 августа отменила полеты в Минск на неделю, сообщила ее пресс-служба в фейсбуке.

Авиакомпания пообещала всем пассажирам вернуть полную стоимость билетов либо предоставить возможность изменить дату бронирования.

Ранее минский аэропорт сообщил об отмене рейсов Iraqi Airways по маршруту Басра-Минск-Басра.

«По словам представителя Iraqi Airways в Минске, рейсы Басра-Минск-Басра отменены по решению авиакомпании. ️Причины отмены необходимо уточнять в представительстве авиаперевозчика», — писала пресс-служба аэропорта.