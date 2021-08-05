Шестерых задержанных с группой Irdorath арестовали на 15 суток за неповиновение милиции

Шестерых задержанных вместе с членами фэнтези-фолк группы Irdorath — Марию Подоляк, Александра Синкевича, Дмитрия Шиманского, Евгения Сретенского, Михаила Аракчеева и Алексея Половченю — арестовали на 15 суток за неподчинение милиции (статья 24.3 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как пишет центр, задержанных судили за то, что они не открыли ворота силовикам, которые приехали на дачу, где проходило празднование дня рождения вокалистки Irdorath Надежды Калач.

2 августа на даче под Минском сотрудники ГУБОПиК и СОБРа задержали 16 человек за участие в августовских протестах.

Среди них — музыканты фэнтези-фолк группы Irdorath, о задержании которых сообщал правозащитный центр «Вясна».

МВД считает, что «группа "волынщиков" неоднократно возглавляла колонну протестующих и с использованием духовых инструментов вовлекала в несанкционированное массовое шествие граждан», а выступление музыкантов «усиливало протестное настроение участников».

Шесть человек признали подозреваемыми по уголовному делу об грубом нарушении порядка (статья 342 УК). О ком именно идет речь, не уточняется. В отношении остальных составили протоколы за неповиновение милиционерам (статья 24.3 КоАП).

На видео, опубликованном пресс-службой МВД, показано, как силовики с оружием в руках задерживают группу людей на заднем дворе дачи. В конце видео показали фотографии задержанных с руками в стяжках.