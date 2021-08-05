Прокурор запросил 3 месяца ареста для лидера ОГП Николая Козлова, обвиняемого в разглашении данных дознания

Прокурор запросил 3 месяца ареста для лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова, обвиняемого в разглашении данных дознания (часть 1 статьи 407 УК), пишет «Еврорадио».

Приговор по делу, рассмотрение которого проходит в закрытом режиме, огласят 6 августа.

«При ознакомлении с уголовным делом я так и не выяснил никакой конкретики», — комментировал процесс Козлов.

Ранее Козлов отбывал административный арест за неповиновение требованию должностного лица (статья 23.4 КоАП). В протоколе от 12 января указано, что неповиновение следователям заключается в том, что Козлов отказался расписаться в «подписке о недопустимости разглашения данных предварительного следствия». После на него возбудили уголовное дело.