Фотокорреспондента «Новага часу» Дмитрия Дмитриева арестовали на 15 суток
Фотокорреспондента «Новага часу» Дмитрия Дмитриева арестовали на 15 суток
Преследование журналистов
5 августа 2021, 8:41
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Фотокорреспондента «Новага часу» Дмитрия Дмитриева арестовали на 15 суток, обвинив в неповиновении милиционерам (статья 24.3 КоАП), сообщает само издание.

Его жена Катерина сказал, что это сопротивление, по версии следствия, произошло сегодня.

В 6:40 утра фотокорреспондент «Новага часу» Дмитрий Дмитриев сообщил, что к нему пришли силовики.

Позже жена Дмитрия сообщила, что мужчину увезли, вероятно, в Следственный комитет. Она не знала, по какой статье проходил обыск. По ее словам, Дмитрий был одним из списка людей, «за кем сегодня должны прийти».

     
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