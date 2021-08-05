Фотокорреспондента «Новага часу» Дмитрия Дмитриева арестовали на 15 суток, обвинив в неповиновении милиционерам (статья 24.3 КоАП), сообщает само издание.

Его жена Катерина сказал, что это сопротивление, по версии следствия, произошло сегодня.

В 6:40 утра фотокорреспондент «Новага часу» Дмитрий Дмитриев сообщил, что к нему пришли силовики.

Позже жена Дмитрия сообщила, что мужчину увезли, вероятно, в Следственный комитет. Она не знала, по какой статье проходил обыск. По ее словам, Дмитрий был одним из списка людей, «за кем сегодня должны прийти».