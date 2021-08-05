Минчанина осудили на год колонии за выкрикивание «Лукашенко — петух!» с балкона

3 августа суд Советского района Минска приговорил 42-летнего Алексея Щербатюка к году колонии за выкрикивание фразы «Лукашенко — петух!» с балкона, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Федорова признала его виновным в оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК).

По версии следствия, Щербатюк 15 мая, будучи нетрезвым, с балкона своей квартиры кричал «Жыве Беларусь!» и «Лукашенко — петух!» Обвинение считает, что делал он это намеренно громко, чтобы его слышали другие. Позже он так же кричал это и возле подъезда.

В суде мужчина признал вину. Он сказал, что кричал «Жыве Беларусь!» и не отрицает, что мог выкрикивать оскорбление, но какое именно — не помнит. Щербатюк объяснил, что его фразы в отношении Лукашенко подразумевали, что тот — агрессивно настроенный человек, потому что бегал с автоматом со своим сыном и кричал: «Что, крысы, разошлись уже?»

Щербатюк отметил, что не имеет негативного отношения к Лукашенко: «Если бы я подразумевал пассивный гомосексуализм, я бы крикнул другое слово на букву "п", а не "петух"».

Судья зачитала письменные показания, которые обвиняемый дал в ходе следствия. В них Щербатюк утверждал, что у него «появился умысел оскорбить президента». Мужчина пояснил, что давал такие показания, чтобы его отпустили под подписку о невыезде.

Свидетель Сергей Сапега рассказал, что в тот день пил с обвиняемым пиво. Конкретные фразы Щербатюка он не помнит.

Свидетели Ольга Майская и Никита Евсеенко (студент третьего курса Академии МВД) в суде сказали, что в тот день проходили мимо дома и услышали, как незнакомый человек оскорбляет Лукашенко. Они позвонили в 102, дождались милицию и видели, как Щербатюк с другом кричали возле подъезда лозунги и показывали проходящим людям два пальца.

Во время обыска в квартире Алексея Щербатюка ничего не обнаружили. В заключении медицинского эксперта указано, что обвиняемый страдает психическими расстройствами и хроническим алкоголизмом, а также неоднократно судим.

В последнем слове Алексей Щербатюк просил о снисхождении. Прокурор попросил наказать обвиняемого годом лишения свободы в колонии строгого режима. Именно такое наказание вынес судья.