Музыкант «Дай дарогу!» Юрий Стыльский не явился в суд о признании песни группы экстремистской и покинул Беларусь

Музыкант Юрий Стыльский из группы «Дай дарогу!» не явился в суд по делу о признании клипа на песню «Баю-бай» экстремистским и покинул Беларусь, сообщил телеграм-канал By_culture.

Сам Стыльский в сторис своего инстаграма сообщил, что с ним все хорошо, и что он «передал права по своей защите своему адвокату».

Ранее Стыльский рассказывал, что МВД хочет признать клип на песню «Баю-бай» экстремистским. В заявлении ведомства, которое опубликовал музыкант, говорилось, что клип «снят с целью дискредитации работников силовых структур».

Рассмотрение дела было назначено на 5 августа в суде Ленинского района Бреста.