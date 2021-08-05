На активиста Павла Виноградова завели уголовное дело о клевете из‑за поста в фейсбуке

На активиста и ведущего программы на «Белсате» «Гэта ж Вінаград» Павла Виноградова завели уголовное дело о клевете на президента (часть 1 статьи 367 УК) за пост в фейсбуке, сообщила его жена Светлана.

«Позвонил следователь. В отношении Павла возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 367. За тот самый пост в фейсбуке от 8 мая. Как я понимаю, он пока в статусе подозреваемого», — написала Светлана.

8 мая Павел Виноградов раскритиковал призывы выйти на акции протеста 9 мая.

7 июля мужчину арестовали на 15 суток за этот пост. В суде его расценили как призыв к несанкционированному мероприятию (часть 2 статьи 24.23 КоАП).

20 июля стало известно, что его арестовали еще на 30 суток по статье о несанкционированном мероприятии (часть 3 статьи 24.23 КоАП). Тогда Светлана сообщала, что «в отношении того самого поста проводится проверка на наличие уголовного преступления».