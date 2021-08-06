Литовское издание 15min опубликовало видео, на котором люди со щитами и в касках не пускают мигрантов в Беларусь

Литовское издание 15min опубликовало видео, которое сняли, как утверждает издание, на беларуско-литовской границе.

На видео видны пограничные столбы двух стран, группа людей в камуфляжной униформе, со щитами и в касках и несколько гражданских. Как утверждает литовское издание, люди со щитами выталкивали со стороны Беларуси мигрантов, которых до этого не пустили в Литву.

«Ну, че стоим? Давай, вперед! Туда идем. Ну, конечно, туда идем. Че стоишь?» — говорит человек в камуфляже, показывая в сторону литовского пограничного столба.

5 августа Александр Лукашенко потребовал от силовиков усилить охрану на границе. Он сказал, что «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна».

В тот же день официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский отчитался об усилении охраны границы.

«Увеличено количество нарядов, осуществлен маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые», — сказал он.