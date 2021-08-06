Мининформ заблокировал сайт регионального издания ex‑press.by

Сайт регионального издания ex-press.bу заблокирован по решению министерства информации, пишет издание.

«Сегодня, 6 августа, начиная с 14.00 часов, сайт EX-PRESS.BY перестал открываться. Мы связались с технической поддержкой нашего хостер-провайдера. Нам сообщили, что "ваш ресурс был заблокирован на основании решения Министерства информации РБ", — сообщается в телеграм-канале издания.

Редакция обещает восстановить издание на новом доменном имени.

15 июля издание Ex-press.by сообщило, что "ради безопасности и сохранения проекта" вся редакция выехала из Беларуси