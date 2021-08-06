Лидера ОГП Николая Козлова, обвиняемого в разглашении данных дознания, осудили на 3 месяца ареста

Лидера ОГП Николая Козлова осудили на 3 месяца ареста, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Именно такой срок запросил прокурор.

Козлова обвиняли в разглашении данных дознания (часть 1 статьи 407 УК). Дело политика рассматривали в закрытом режиме.

Ранее Козлов отбывал административный арест за неповиновение требованию должностного лица (статья 23.4 КоАП). В протоколе от 12 января указано, что неповиновение следователям заключается в том, что Козлов отказался расписаться в «подписке о недопустимости разглашения данных предварительного следствия». После на него возбудили уголовное дело.