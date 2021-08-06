За сутки в Латвию из Беларуси незаконно проникли 28 мигрантов из Ирака

За 4 и 5 августа в Латвию незаконно проникли 28 мигрантов из Ирака, пишет delfi.lv.

4 августа в волости Скрудалиенас пограничники задержали группу из 12 человек. 5 августа на автобусной остановке «Варпене» в этой же волости были задержаны еще четверо. Третью группу, состоящую из 12 человек, задержали в окрестностях деревни Лупанды в волости Пиедруяс. Они попали в Латвию, переплыв Даугаву на надувной лодке.

Все граждание Ирака размещены в центрах содержания задержанных иностранцев. По фактам нарушения границы начаты уголовные процессы.

27 июля в Латвии задержали 9 граждан Ирака.

4 августа польские пограничники задержали 62 человек, незаконно следовавших из Беларуси.

К 5 августа 4110 человек незаконно пересекли беларуско-литовскую границу за текущий год, сообщает Управление государственной границы МВД Литвы.