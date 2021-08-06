Адвокат философа Владимира Мацкевича второй день не может попасть к подзащитному

Адвокат философа Владимира Мацкевича Дмитрий Лозовик второй день не может попасть к своему подзащитному. Об этом адвокат сообщил «Нашай Ніве».

По словам Лозовика, он приехал в изолятор на Окрестина 5 августа, но дежурный сказал ему, что встретиться с подзащитным можно только с разрешения следователя.

«Сегодня утром я снова приехал в изолятор, но у них проходили "мероприятия по вручению удостоверений". Буду еще раз пробовать с ним встретиться», — рассказал адвокат.

Силовики пришли к Мацкевичу с обыском 4 августа. В тот же день обыски прошли у социолога Татьяны Водолажской, бывшего руководителя EuroBelarus Влада Величко и социолога Оксаны Шелест.

Позже Шелест отпустили под подписку о невыезде, Величко — под подписку о неразглашении.