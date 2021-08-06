«Наша Ніва»: философа Владимира Мацкевича подозревают по статье о грубом нарушении порядка

Философа Владимира Мацкевича подозревают по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), пишет «Наша Ніва».

Во время обыска у философа изъяли все электронные устройства и некоторые документы. Вину Мацкевич не признает, свой нынешний статус воспринимает по-философски, рассказал изданию адвокат Дмитрий Лозовик.

До этого адвокат двое суток не мог попасть к своему подзащитному.

Силовики пришли к Мацкевичу с обыском 4 августа. В тот же день обыски прошли у социолога Татьяны Водолажской, бывшего руководителя EuroBelarus Влада Величко и социолога Оксаны Шелест.

Позже Шелест отпустили под подписку о невыезде, Величко — под подписку о неразглашении.