В Солигорске задержали троих фанатов как подозреваемых в насилии над милиционерами 9 августа

В Солигорске задержали троих фанатов, подозреваемых в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и насилии над милиционерами (статья 364 УК) 9 августа, сообщает МВД.

Как уточняет ведомство, задержанным от 18 до 20 лет. По версии следствия, в августе 2020 года они бросали бросали камни, бутылки и стулья в милиционеров в парке «Четырех стихий» в Солигорске во время протестов.

«Все пользуются деструктивными Telegram-ресурсами и являются участниками праворадикальной околофутбольной фанатской группировки», — пишет МВД.