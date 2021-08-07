Литва пообещала выплачивать по 300 евро мигрантам, согласившимся покинуть страну

Литовские власти будут выплачивать по 300 евро мигрантам, которые попали в страну, нелегально перейдя границу, и согласились добровольно вернуться обратно на родину. Об этом в эфире радио LRT сказала директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

«В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере 300 евро», — цитирует Эвелину Гудзинскайте Zerkalo.io.

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Такую выплату можно будет получить один раз. В случае повторного возвращения в страну мигрант не сможет претендовать на нее.

С начала 2021 года на территорию Литвы прошло в десятки раз больше мигрантов, нелегально следовавших из Беларуси, чем за последние пять лет. Литовские пограничники отчитываются о сотнях задержаний в день — прежде всего, граждан Ирака.

26 мая, обращаясь к парламенту, Александр Лукашенко сказал, что Беларусь может ослабить контроль за нелегальной миграцией.

«Мигрантов пачками ловили здесь. Теперь забудьте. Сами будете их ловить», — говорил он.

2 июня министр внутренних дел Литвы Министр Агне Билотайте сказала, что поток нелегальных мигрантов в Литву вырос, и это, по ее мнению, является сознательной политикой беларуских властей против ее страны.

«Это обуславливают и геополитические причины, из того, что мы видим, ясно, что беларуские должностные лица, возможно, сотрудничают и участвуют в организованном нелегальном потоке мигрантов», — сказала Билотайте.

Вскоре литовские пограничники начали возвращать мигрантов обратно в Беларусь.

Ранее госагентство «Белта» со ссылкой на Госпогранкомитет писало, что на беларуско-литовской границе умер молодой человек «неславянской внешности», которого в тяжелом состоянии обнаружили беларуские пограничники. Как сообщало агентство, ему пытались оказать первую помощь, но иностранец скончался на месте.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала сообщение о смерти человека на границе с Литвой дезинформацией.