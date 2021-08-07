На матче «Крумкачоў» болельщика задержали за футболку с игровым номером Александра Ивулина

На матче «Крумкачы» — «Нафтан» задержали болельщика Виктора Панасенко за футболку с игровым номером Александра Ивулина, сообщает правозащитный центр «Вясна».

В футбольном клубе «Крумкачы» подтвердили информацию корреспонденту «Медиазоны».

Панасенко пришел на матч с футболкой с номером 25, под которым играл журналист Tribuna Александр Ивулин. Мужчину сначала отвели в автозак, а потом увезли в неизвестном направлении.

4 июня суд Фрунзенского района арестовал Ивулина на 30 суток по статье о повторном незаконном пикетировании (часть 3 статьи 24.23 КоАП), а его коллегу по Youtube-каналу «ЧестнОК» Ярослава Писаренко — на 15 суток по части 1 статьи 24.23 КоАП.

Александр Ивулин не вышел на свободу после ареста — ему предъявили обвинение по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.