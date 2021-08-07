Ирак приостанавливает все пассажирские рейсы в Беларусь
Ирак приостанавливает все пассажирские рейсы в Беларусь
Миграционный кризис в Балтии
7 августа 2021, 14:03
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Ирак на неопределенный срок приостанавливает все пассажирские рейсы в Беларусь. Об этом пишет Zerkalo.io со ссылкой на фейсбук Управления гражданской авиации Ирака.

«В соответствии с распоряжениями правительства Управление гражданской авиации Ирака объявляет о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск с авиакомпанией "Иракские авиалинии" или другими национальными перевозчиками до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении Управления.

Рейсы из Беларуси будут летать, но только для возвращения иракских граждан. Из Ирака самолеты будут вылетать без пассажиров.

     
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