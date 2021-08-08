В Жабинке задержали сына убитого Геннадия Шутова

7 августа в Жабинке задержали Дмитрия Шутова, сына убитого 11 августа во время потасовки с военными Геннадия Шутова. Об этом Zerkalo.io рассказала сестра Дмитрия Анастасия.

По ее словам, в дом, где живет Шутов и его мама, пришли около семи утра.

«Мне мама написала сообщение, что был обыск и Диму задержали. Обыскали весь дом, потом сказали, что заберут его в РОВД для беседы. Его забрали, а потом он позвонил и сказал, что [задержали] на трое суток. Мы тоже позвонили, спросили, где он находится, нам сказали, что он едет в Ленинский РОВД из Жабинки и что он не один, а с ним еще четыре человека. Нам сказали потом, что 15 человек из Жабинки задержали», — рассказала Анастасия.

По какой статье проводили обыск, неизвестно. По словам Анастасии, в постановлении речь шла об экстремистском телеграм-канале.

«Военные застрелили Шутова, но судят его друга Кордюкова». Что мы узнали во время суда по делу о покушении на тихарей в Бресте

По версии следствия, Геннадий Шутов и его друг Александр Кордюков 11 августа 2020 года в Бресте в состоянии алкогольного опьянения подошли к военнослужащим — прапорщику Галицыну и капитану Гаврилову и предъявили им претензии, поскольку те выявляли людей, участвующих в акциях протеста. Затем, по версии следствия, Кордюков ударил Гаврилова в голову принесенной металлической трубой.

После этого Гаврилов произвел предупредительный выстрел в воздух, и вместе с Галицыным направился к Шутову и Кордюкову, чтобы задержать их. Тогда Кордюков бросил трубу в Галицына и попал ему в руку, после чего стал убегать. Галицын сделал два выстрела, но Кордюков скрылся в толпе. В это время Шутов схватил Гаврилова за ногу и попытался повалить на землю, и Гаврилов решил выстрелить тому в правое плечо, однако Шутов сместился, и пуля попала ему в затылок. 19 августа Шутов скончался в больнице, Гаврилов получил ссадину на левом предплечье.

25 февраля Брестский областной суд приговорил Кордюкова к 10 годам лишения свободы по обвинению в сопротивлении силовикам и покушении на убийство одного из них. Шутова признали виновным в сопротивлении посмертно.