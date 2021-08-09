Канада ввела новые санкции против Беларуси, сообщается на сайте правительства Канады.

Новые санкции запрещают гражданам Канады заключать, финансировать и участвовать в долговых сделках с беларускими компаниями, которые нужно погасить в срок, превышающий 90 дней, страховать беларуские компании и иметь дело с ценными бумагами. Кроме того под запрет попадает импорт нефтяных продуктов и калийной соли из Беларуси.

Ранее Канада ввела санкции против 17 физлиц и 5 компаний («Белаэронавигация», БЕЛАЗ, «Бремино групп», «Новая нефтяная компания», МАЗ) из Беларуси.