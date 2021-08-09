МВД просит признать экстремистским Zerkalo.io, созданное частью бывшей команды TUT.by

МВД будет требовать в суде признания экстремистским издания Zerkalo.io, которое создала часть бывшей команды TUT.by. Об этом пишет само издание.

13 августа суд Центрального района Минска продолжит рассматривать исковое заявление МВД о признании TUT.by и его соцсетей экстремистскими. Теперь к этому заявлению прибавилось требование экстремистским и Zerkalo.io.

В обосновании от МВД, которое цитирует издание, указано, что на «интернет-ресурсе журналистами команды TUT.BY продолжается информационное давление, направленное на размещение информации с уклоном на дискредитацию органов государственной власти». По мнению ведомства, информация преподносится односторонне и с негативной оценкой работы госорганов.

«Осуществляется пропаганда протестной активности в обществе (так называемые флэшмобы), направленная на формирование и подержание протестного настроения среди граждан и дестабилизацию общественной обстановки в стране», — считают в МВД.

Zerkalo.io отмечает, что «большая часть команды TUT.BY не имеет к новому изданию никакого отношения».