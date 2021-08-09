Член КС получил 5 лет домашней химии за уклонение от уплаты налогов
Член КС получил 5 лет домашней химии за уклонение от уплаты налогов
Координационный совет
9 августа 2021, 14:14
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Суд Советского района Минска приговорил члена Координационного совета Виталия Кривко к 5 годам домашней химии за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК). Об этом сообщил КС.

Кроме этого, по приговору суда Кривко обязан выплатить штраф в размере 58 000 рублей

28 августа 2020 года машина, в которой ехал Кривко, «якобы поцарапала» движущийся рядом автомобиль, писал тогда штаб Бабарико. Когда водители остановились, подъехал микроавтобус, из которого вышли неизвестные и увезли координатора. Тогда он стал фигурантом дела о неуплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК), писал TUT.by. 12 ноября его освободили под поручительство Юрия Воскресенского. 30 июня его снова взяли под стражу.

     
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