США ввели санкции против Беларуськалия, беларуского НОК и бизнесменов

США вводит санкции против Беларуськалия, беларуского Национального олимпийского комитета и 15 бизнесменов и их компаний, которые «поддерживают Лукашенко», сообщается на сайте Белого дома.

На сайте Минфина США уточняется, что санкции введены против 23 физических и 21 юридического лица.

Ранее, 2 октября, Минфин США ввел санкции против восьмерых граждан Беларуси — силовиков и сотрудников ЦИК.

21 июня США внесли в санкционный список 16 людей и шесть компаний из Беларуси. 28 июня Минфин США внес в санкционный список министра юстиции Олега Слижевского.