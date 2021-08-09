Великобритания ввела экономические санкции против Беларуси; в список попал российский бизнесмен Гуцериев

Великобритания ввела пакет экономических санкций против Беларуси. Об этом сообщается на сайте правительства.

Санкции введены против беларуского калия и нефтепродуктов, товаров, используемых при производстве сигарет. На товары и продукты двойного назначения накладываются ограничения, а также запрещается приобретение ценных бумаг и финансовых инструментов, выпущенных беларуским правительством. Кроме этого, вводится запрет на выдачу кредитов.

Санкции предусматривают запрет на обслуживание восьми самолетов, которые могут быть связаны с беларуским правительством. Кроме этого, санкции введены против российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В заявлении правительства он назван «давним соратником Александра Лукашенко».

«Гуцериев оказывал поддержку правительству Беларуси, в том числе используя свои деловые интересы», — говорится в заявлении.