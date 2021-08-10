В суде Молодечненского района прокурор запросил 3,5 года колонии для кикбоксера Алексея Кудина по обвинению в сопротивлении милиции с применением насилия (часть 2 статьи 363 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняет «Рэгiянальная газета», Кудина обвиняют в том, что 10 августа 2020 года на Центральной площади Молодечно он ударил двух силовиков рукой по голове — прапорщика внутренних войск части 6713 Константина Яндолу и сотрудника УВД Миноблисполкома Андрея Зорина.

Сам Кудин согласился, что нанес указанные в обвинении удары, однако сказал, что сделал это для самообороны. На вопрос о том, признает ли кикбоксер свою вину, он уклонился от прямого ответа: спортсмен сказал, что признает тот факт, что от его действий пострадали два силовика, пишет «Вясна».

По словам Кудина, он не участвовал в акции протеста в тот день, а просто наблюдал за происходящим. Ранее он выплатил потерпевшим компенсацию — 15 тысяч рублей Яндоле и четыре тысячи — Зорину.

Ранее Россия выдала Кудина Беларуси — 21 июля апелляционный суд Москвы оставил в силе решение экстрадировать спортсмена. В тот же день Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию спортсмена из России до 17 августа.

В Беларуси кикбоксера обвинили в сопротивлении силовикам и отправили под домашний арест, однако первоначально Кудин не пришел в суд и уехал в Москву, где его задержали 21 января по запросу СК Беларуси.

Кудин — многократный чемпион мира по тайскому боксу среди любителей и чемпион мира по кикбоксингу среди любителей и профессионалов.