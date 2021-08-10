Латвийские пограничники за сутки задержали около 200 человек, незаконно следовавших из Беларуси

В ночь на 10 августа латвийские пограничники задержали 65 человек, незаконно следовавших из Беларуси, а за прошедшие сутки — примерно 200, пишет Delfi со ссылкой на начальника государственной погранохраны Латвии Гунтиса Пуятса.

По словам Пуятса, начиная с 6 августа число мигрантов, незаконно пересекающих латвийско-беларускую границу, резко увеличилось. При этом мигранты из Беларуси прибывают большими группами, что, по его мнению — признак организованности их действий. Несколько раз они переходили границу группами по 30 и более человек.

Как добавляет начальник погранохраны, многие мигранты не знают, что прибыли в Латвию: они думали, что сразу окажутся в Германии. Среди них: мужчины в трудоспособном возрасте, женщины и дети.

С учетом ситуации на литовско-беларуской границе, а также рисков на границе Латвии и Беларуси, латвийские власти ввели усиленный надзор и мобилизовали ресурсы государственной погранохраны и армии для охраны границы, уточняет Delfi. Поддержку стране оказывает также европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex.

Как добавляет издание, во вторник правительство Латвии будет рассматривать вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации в приграничной зоне. В случае, если такое решение будет принято, пограничники получат дополнительные полномочия.

С начала 2021 года на территорию Литвы прошло в десятки раз больше мигрантов, нелегально следовавших из Беларуси, чем за последние пять лет. Литовские пограничники отчитываются о сотнях задержаний в день — прежде всего, граждан Ирака.

26 мая, обращаясь к парламенту, Александр Лукашенко сказал, что Беларусь может ослабить контроль за нелегальной миграцией.

«Мигрантов пачками ловили здесь. Теперь забудьте. Сами будете их ловить», — говорил он.

2 июня министр внутренних дел Литвы Министр Агне Билотайте сказала, что поток мигрантов, незаконно следующих из Беларуси в Литву вырос, и это, по ее мнению, является сознательной политикой беларуских властей против ее страны.

«Это обуславливают и геополитические причины, из того, что мы видим, ясно, что беларуские должностные лица, возможно, сотрудничают и участвуют в организованном нелегальном потоке мигрантов», — сказала Билотайте.

Вскоре литовские пограничники начали возвращать мигрантов обратно в Беларусь.

Ранее госагентство «Белта» со ссылкой на Госпогранкомитет писало, что на беларуско-литовской границе умер молодой человек «неславянской внешности», которого в тяжелом состоянии обнаружили беларуские пограничники. Как сообщало агентство, ему пытались оказать первую помощь, но иностранец скончался на месте.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала сообщение о смерти человека на границе с Литвой дезинформацией.