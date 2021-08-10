Газета «Новы час» больше не выходит в печатном виде из‑за «производственных сложностей» в типографии
Газета «Новы час» больше не выходит в печатном виде из‑за «производственных сложностей» в типографии
10 августа 2021, 15:09
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Частная типография «Ролл Принт» отказалась от печати газеты «Новы час» из-за «изменения производственного цикла и возникшими из-за этого производственными сложностями», сообщает издание.

Письмо об отказе от печати газеты редакция получила 27 июля — исходя из него, газету перестанут печатать, начиная с 12 августа.

Фото: «Новы Час»


Как пишет «Новы час», сотрудники издания пробовали решить проблему, чтобы не останавливать выпуск газеты, но этого не получилось.

«Но это не значит, что "Новы час" прекращает свое существование. Мы остаемся в интернете. И нам еще больше нужна ваша поддержка. Читайте наш сайт novychas.by, подписывайтесь на нас в социальных сетях, присылайте новости и фото в наш бот в телеграме», — пишет издание.

Также редакция отмечает, что «обязательно вернется» в печатном виде.

«А еще мы обязательно вернемся, и вы снова почувствуете запах свежей краски и увидите знакомый логотип, когда откроете почтовую коробку. Мы обязательно встретимся в новой Беларуси», — добавляет «Новы час».

     
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