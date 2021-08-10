Газета «Новы час» больше не выходит в печатном виде из‑за «производственных сложностей» в типографии

Частная типография «Ролл Принт» отказалась от печати газеты «Новы час» из-за «изменения производственного цикла и возникшими из-за этого производственными сложностями», сообщает издание.

Письмо об отказе от печати газеты редакция получила 27 июля — исходя из него, газету перестанут печатать, начиная с 12 августа.



Как пишет «Новы час», сотрудники издания пробовали решить проблему, чтобы не останавливать выпуск газеты, но этого не получилось.

«Но это не значит, что "Новы час" прекращает свое существование. Мы остаемся в интернете. И нам еще больше нужна ваша поддержка. Читайте наш сайт novychas.by, подписывайтесь на нас в социальных сетях, присылайте новости и фото в наш бот в телеграме», — пишет издание.

Также редакция отмечает, что «обязательно вернется» в печатном виде.

«А еще мы обязательно вернемся, и вы снова почувствуете запах свежей краски и увидите знакомый логотип, когда откроете почтовую коробку. Мы обязательно встретимся в новой Беларуси», — добавляет «Новы час».