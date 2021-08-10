Смоленские пограничники задержали группу мигрантов, которые нелегально попали в Россию из Беларуси

Смоленские пограничники неподалеку от границы с Беларусью задержали четырех сирийцев и одного египтянина, которые нелегально пересекли границу, сообщает Smolnarod со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Смоленской области.

В районе населенного пункта Жанвиль Хиславичского района пограничники остановили транспортное средство с шестью гражданами. В ходе разбирательства выяснилось, что россиянин пытался на своем автомобиле провезти четырех граждан Сирийской Арабской Республики и 1 одного гражданина Египта.

Также сообщается, что ранее в районе населенного пункта Красная горка пограничники задержали еще 14 граждан республик Средней Азии. Все они задержаны для проверки.