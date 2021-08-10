Юрий Воскресенский отдал на согласование силовикам список написавших прошение о помиловании

Глава «Круглого стола демократических сил» Юрий Воскресенский передал на согласование силовиками список заключенных, которые написали прошение о помиловании на имя Лукашенко, сообщает Sputnik со ссылкой на Воскресенского.

Утверждается, что в списке указаны сто человек, а к 1 сентября готовится второй список, в котором уже находятся 30 заключенных. Накануне первый список передали Александру Лукашенко. В нем есть шесть фигурантов «дела Белгазпромбанка», которые давали показания и сотрудничали со следствием, а также директор Могилевской филармонии.

Ранее Юрий Воскресенский в интервью Zerkalo.io подтвердил, что от его имени заключенные получают письма с предложением написать прошение о помиловании.

Юрист правозащитного центра «Вясна» Павел Сапелко рассказывал Reform.by о работе системы помилования в Беларуси. По его словам, прошение может подать каждый заключенный, а помилование «осуществляется президентом в индивидуальном порядке». При этом до поступления ему документа прошение рассматривает специальная комиссия. Последний раз ее состав изменяли в начале 2020 года.

Сапелко поясняет, что обращения заключенных передают через администрацию учреждения, где они находятся: «И есть определенные ограничения. Например, если заключенные не возместили определенный ущерб, если к ним ранее применялась амнистия, если они злостные нарушители, то ходатайства таких людей направляются в Комиссию только в исключительных случаях. И эти случаи определяет администрация колонии, именно от них зависит, попадет человек на комиссию о помиловании или нет».

Конкретной формы для заявления нет. При рассмотрении заявления учитываются личность заключенного и его отношение к содеянному, возместил ли он ущерб, в чем его обвинили или признали виновным и прочее. «Если заключенный хочет повысить шансы на помилование, то человеку нужно писать все, что может эти шансы повысить. Нужно писать и про раскаяние, если он раскаивается, и про наличие проблем со здоровьем, и про наличие проблем в семье», — говорит юрист.

По его словам, комиссия по помилованию собирается не реже чем раз в квартал. Помилование вступает в силу, как только подписанный президентом указ поступает в место лишения свободы. Как отмечает Сапелко, указы о помиловании нигде не публикуются.