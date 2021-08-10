BYPOL утверждает, что получил записи прослушки сотрудников КГБ, МВД, СК и прокуратуры

Объединение бывших беларуских силовиков BYPOL утверждает, что получило аудиозаписи телефонных разговоров представителей КГБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры и иных силовых ведомств, находившиеся в распоряжении управления собственной безопасности МВД. Сами записи BYPOL опубликовал на своем ютуб-канале.

Как утверждает объединение, аудиозаписи разговоров им достались от «Кибер-Партизан», получивших доступ к данным управления собственной безопасности МВД.

«Система прогнила настолько, что еще с марта 2020 года начала активно собирать компромат на всех сотрудников силовых ведомств, чтобы впоследствии держать их на коротком поводке. Благодаря разгильдяйству спецслужб и упорной работе "Кибер-Партизан", сегодня этот массив информации находится у нас», — рассказывается в видео.

По словам представителя BYPOL, в управлении собственной безопасности МВД «оказывается, хранятся папки, содержащие уже отфильтрованные записи телефонных переговоров на сотрудников, которые отдавали команды избивать граждан, и не только».

«Нам даже не пришлось прослушивать весь массив материалов слухового контроля — УСБ все сделало за нас», — говорит он.

В видео присутствует запись, как утверждается, телефонного разговора командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы и министра МВД Ивана Кубракова. На ней два собеседника говорят о том, что для каких-то целей нужен «человек, по комплекции схожий с 01».

Также объединение бывших силовиков продемонстрировало запись переговоров, как утверждается, представителя Генпрокуратуры Олега Хлыщенко и начальника национального центрального бюро Интерпола в Беларуси Александра Петрана. На ней собеседники рассуждают о направлении неких материалов на человека по фамилии Дылевский в Интерпол. Один из собеседников говорит, что запрос по нему не отправляли, потому что «нас пошлют на хер и в грубой форме».

«Александр Сергеевич, один вопрос, если пошлют Интерпол нас с вами. А второе дело, если наше государство нас пошлет с вами», — отвечает ему второй голос на записи.

Кроме этого, в видео представлены еще несколько аудиозаписей, на которых, как рассказывает представитель BYPOL, слышны переговоры старшего уполномоченного Центрального РОВД Гомеля Сергея Горкуши, старшего следователя гомельского городского СК Дмитрия Павлюченко, начальника ОБЭП Пуховичского РОВД Антона Гилевского, сотрудника КГБ Олега Ковалева, начальника 3-го управления ГУБОПиК Михаила Бедункевича, замначальника управления СК по Минской области Валерия Калина и замначальника криминальной милиции УВД Минской области Игоря Качалова.