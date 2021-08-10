В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Беларуси из‑за заявлений Лукашенко о допросе Протасевича представителями ЛНР

В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Беларуси Кирилла Камышева, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ведомство.

«От беларуской стороны мы запросили объяснения относительно слов Лукашенко, которые могут свидетельствовать о допуске беларуской стороной на свою территорию самозваных „прокуроров“ из временно оккупированного Луганска для допроса Романа Протасевича», — сказали в МИД.

В ведомстве отметили, что ранее МИД Беларуси категорически отрицал информацию о допросе Романа Протасевича представителями самопровозглашенной ЛНР.

9 августа Александр Лукашенко на «Большом разговоре» рассказал о том, что Романа Протасевича допросили представители самопровозглашенной ЛНР: «Благо, что он не стрелял и не убивал людей. Ну какой он стрелок. Ну вы же видите. Если бы он стрелял, он бы уже в Донбассе… Они же приехали сюда, его допросили. Я сказал: «да, пускай приезжают. Если есть вопросы — задают. Но в Беларуси». Приехали, допросили. Пояснял все. Они остались удовлетворенными этим разговором».

Сам Протасевич в интервью сотруднице «Беларусь 1» Ксении Лебедевой опровергал эту информацию: «Не давал я никаких показаний. Если есть в этом сомнения, пусть предъявят документы, где я официально подписывал бумаги. Записывал свои показания и так далее. Этого же нет. И не будет».

18 июня информацию про допрос опровергала адвокат Протасевича Инесса Оленская. 21 июля в МИД Беларуси сказали, что у министерства нет информации о том, что представители ЛНР были в Беларуси.

23 мая Сапегу и Протасевича задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Протасевича.

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.