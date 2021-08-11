Беларусь отозвала согласие на назначение Джули Фишер послом США. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на МИД Беларуси.

Кроме того, ведомство предложило до 1 сентября сократить численность посольства США в Минске до пяти человек.

По словам пресс-секретаря беларуского МИД Анатолия Глаза, «наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, как и не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей вынудили» ведомство отозвать согласие на назначение Фишер.

«Учитывая утрату действующей американской администрацией доверия со стороны Беларуси, согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США с нашей стороны приостанавливается до момента возвращения такого доверия», — добавил Глаз.

2 октября 2020 года Минфин США ввел санкции против восьмерых граждан Беларуси — силовиков и сотрудников ЦИК.

21 июня 2021 США внесли в санкционный список 16 людей и шесть компаний из Беларуси. 28 июня Минфин США внес в санкционный список министра юстиции Олега Слижевского.

9 августа США ввели санкции против против 23 физических и 21 юридического лица, которые «поддерживают Лукашенко», включая «Беларуськалий» и беларуский Национальный олимпийский комитет.

Обновлено в 15:57. Добавлен комментарий Анатолия Глаза.