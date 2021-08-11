Троих минчан осудили по статье о «несанкционированном пикетировании» за возложение цветов убитому Тарайковскому

Минчан Наталью Шекову, Алексея Латошу и Константина Цавловского осудили за возложение цветов на месте убийства Александра Тарайковского 10 августа, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд расценил это как несанкционированное пикетирование (статья 24.23 КоАП).

Как уточняет «Вясна», на суде Шекова сказала, гуляла возле места гибели Тарайковского, вспомнила о событиях прошлого года и решила возложить цветы. Суд Фрунзенского района оштрафовал минчанку на 2 900 рублей.

Латоша на суде подтвердил, что воткнул цветы в столб в память о погибшем. Он сказал, что у него маленький ребенок, поэтому сожалеет о содеянном и хочет быть с ним, а не за решеткой, пишут правозащитники. Суд дал ему 13 суток.

Цавловский, сообщает «Вясна», отрицал на суде вину, потому что не знал, что возложение цветов расценивалось как несанкционированное пикетирование. Он сказал, что сделал это для того, чтобы почтить память Тарайковского, а не для выражения своих политических интересов. Минчанина осудили на 30 суток.

Александра Тарайковского застрелили возле станции метро «Пушкинская» 10 августа 2020 года около 23:00. МВД в тот же вечер сообщило, что «один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью».

На опубликованных с места событий видео не видно, что Тарайковский держит в руках взрывные устройства. Он падает после выстрела со стороны силовиков. Расследователи из «Народного трибунала» утверждают, что в Александра Тарайковского выстрелили из самозарядного ружья Сайга-12К с расстояния около 10,5 метров.

19 февраля Следственный комитет отказался возбуждать дело об убийстве Тарайковского. По словам председателя ведомства Ивана Носкевича, «своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей», так как они не знали его мотивы и владели оперативной информацией о возможных терактах и о «наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия», восприняли Тарайковского «как реальную угрозу жизни».