Минюст лишил лицензий еще троих адвокатов

Министерство юстиции лишило лицензий адвокатов Евгения Маслова, Ольгу Карпушонок и Юлию Князь. Об этом сообщает сайт ведомства.

Такое решение Минюст принял «вследствие недостаточной квалификации» защитников.

Маслов защищал анархиста Николая Дедка, которого обвиняют в призывах к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК), участии в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3).

Одним из подзащитных Карпушонок был медиаменеджер Андрей Александров, которого обвинили в измене государству (часть 1 статьи 356 УК) и грубом нарушении порядка (часть 1 и 2 статьи 342 УК).