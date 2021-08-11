В Минске силовики задержали секретаря Беларуской христианской демократии Дениса Садовского

В Минске задержан секретарь партии Беларуская христианская демократия Денис Садовский. Об этом в фейсбуке сообщила его жена Татьяна Усинович.

«Сегодня утром интеллигентные люди подошли к Денису Садовскому, сопроводили его вместе с дочерью до больницы на анализы и назад. Связь с ним пропала. Виолетта подняла в квартиру одна, машина стоит возле дома», — написала Усинович.

Позже Усинович написала, что Садовского отпустили после допроса под подписку о неразглашении, в их квартире прошел обыск.

Обновлено в 21:30. Добавлена информация про освобождение Садовского.