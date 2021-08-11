Zerkalo.io: силовики пришли с обысками к делегатам «Схода» и экс‑послу в Словакии Лещене

Силовики пришли с обыском к делегатам виртуальной платформы «Сход», сообщает Zerkalo.io со ссылкой на своих читателей.

Обыски прошли у Елены Радаман, Юрия Писарчука, Владимира Королева, Алексея Богушевича, Ивана Белецкого, Владимира Мельникова и Елены Потапович. В Витебске делегата Максима Жукова отвезли в Следственный комитет и отпустили после допроса.

Также обыск прошел в квартире бывшего посла в Словакии, делегата «Схода» Игоря Лещени, пишет издание.

Еще семь человек не выходят на связь.

Члена основного состава Координационного совета Наталью Абрашину-Жадаеву допросили в КГБ, пишет КС. Она на свободе.

«Сход», как написано у них на сайте, это цифровая платформа, которая позволяет беларусам выдвигать и избирать своих представителей и представительниц для того, чтобы «отстаивать наши интересы в национальном диалоге». «Цифровая площадка создана для выражения интересов и мнения народа Беларуси, но не заменяет собой органы государственной власти и управления, республиканские и местные собрания», — пишут на сайте платформы.

Обновлено в 16:55. Добавлена информация про допрос Натальи Абрашиной-Жадаевой.