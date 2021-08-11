Швейцария расширила санкции против Беларуси, сообщает Федеральный совет страны.

В заявлении отмечается, что новый пакет санкций вытекает из «соответствующих решений Евросоюза, принятых в июне» и касается оборудования, предназначенного для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи. Также запрещается торговля предметами и технологиями двойного назначения, калийными и нефтепродуктами, товарами, которые используются для производства табачных изделий.

Федеральный совет также наложил запрет на страхование и перестрахование беларуского правительства и беларуских государственных органов.

Как отмечает reform.by, в санкционный список, опубликованный на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам, были добавлены «Белаэронавигация», «Беларусбанк», «Белинвестбанк» и «Белагропромбанк».