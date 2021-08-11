Тренер детской хоккейной команды ударил игрока во время матча, клуб и федерация проводят проверку

9 августа во время товарищеского матча между детскими командами хоккейных клубов «Химик» и «Шахтер» тренер второй команды ударил одного из своих игроков. Инцидент попал на видеотрансляцию, на него обратило внимание Zerkalo.io.

На отрывке трансляции видно, как один из тренеров солигорского «Шахтера» несколько раз бьет игрока команды. Запись была доступна на ютубе, но к утру 11 августа была удалена, отмечает издание.

Руководство «Шахтера» в пресс-релизе утверждает, что проводит служебную проверку и «всестороннюю оценку действий детского тренера». Проверкой случившегося занимается и Федерация хоккея Беларуси.

«К лицам, чья деятельность нарушает принятые принципы развития детского спорта, будут применены соответствующие дисциплинарные меры», — сказано в сообщении федерации.