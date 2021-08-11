В Чаусах милиционеры несколько раз выстрелили в мужчину с топором

В Чаусах сотрудники милиции несколько раз выстрелили в мужчину, у которого в руках был предмет, похожий на топор. Видео инцидента опубликовало Zerkalo.io.

На видео мужчина поднимает с земли предмет, похожий на топор, и уходит в сторону. Его окружают несколько милиционеров. Спустя чуть больше минуты раздается как минимум четыре выстрела, мужчина падает на землю. Судя по записи, после этого один из силовиков распылил ему в лицо баллончик.

Как пишет Zerkalo.io, позже к месту происшествия приехала скорая.

Как пишет пресс-служба МВД, инцидент произошел 10 августа.

«В милицию поступило сообщение, что на улице Симонова возле жилых домов замечен человек с топором, визуально находящийся в состоянии опьянения. Своим видом и поведением он создавал угрозу гражданам, находившимся на улице», — сказано в сообщении.

Мужчина «не реагировал на неоднократные требования прекратить противоправные действия, продолжал размахивать топором, высказывая угрозы насилия в адрес милиционеров», поэтому силовики применили оружие, утверждают в МВД.

По информации ведомства, задержанный мужчина госпитализирован, его состояние удовлетворительное. СК возбудил уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении милиционеров (статья 364 УК).

Обновлено в 12:55. Добавлен комментарий пресс-службы МВД.